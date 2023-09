Homem vende coleção de ténis para pagar tratamento de fertilização in vitro da mulher

O tratamento teve o custo global de 15 mil dólares (cerca de 14 mil euros). Através do Gofundme, o casal conseguiu ainda angariar mais algum dinheiro.



Lauren conta que a gravidez não foi fácil e que os médicos tiveram que recorrer a uma cesariana de emergência devido a algumas complicações. Contudo, apesar dos percalços, o bebé nasceu a 1 de maio de 2022.



Armani, o filho do casal, teve que passar 17 dias internado após a nascença, mas atualmente encontra-se bem de saúde.



EJ e Lauren têm uma conta de Instagram, com nome de @Miscarriagejourney, na qual relatam toda a sua história e trajetória.

Um homem, de 36 anos, vendeu a sua coleção de ténis para poder pagar os tratamentos de fertilização in vitro da mulher, de 37, depois desta ter sofrido oito abortos espontâneos.O caso aconteeu nos Estados Unidos da América.Segundo o Daily Mail, EJ e Lauren estavam há cinco anos a tentar ter um filho. Depois de diversas tentativas infrutíferas, decidiram que era altura de recorrer à fertilização in vitro (Reprodução humana assistida). Em 2021, procederam à recolha e transferência de óvulos.Para poder financiar os procedimentos, EJ vendeu cem pares de calçado, tendo conseguido arrecadar cerca de 4.800 dólares (o equivalente a 4.484 euros).