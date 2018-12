Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem viveu um ano com cadáver da mãe em casa para ficar com a pensão

Filho usou gaveta como caixão, em Madrid.

09:27

Um homem viveu durante um ano com o cadáver da mãe em casa para receber a a pensão da progenitora, no Bairro de Carabanchel, em Madrid.



O alerta foi dado à polícia por um vizinho que se queixou do cheiro do apartamento, possivelmente pelo estado de decomposição em que já se encontrava o corpo da idosa.



As autoridades encontraram na casa uma gaveta utilizada como caixão, que estava fechada com alguns parafusos. O homem, de 62 anos, tinha colocado várias velas e flores à volta do corpo.



Segundo a imprensa espanhola, a mulher, de 92 anos, terá morrido há um ano, por causas naturais. O filho acabou detido e aguarda julgamento.