Homens armados invadem escola e ferem três jovens no Brasil

Dois homens armados invadiram na noite desta quarta-feira uma escola particular em Fortaleza, capital do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, e feriram três jovens durante uma partida de futebol organizada por um projecto social ligado à igreja evangélica Assembleia de Deus. Os feridos são dois alunos do Centro Educacional Doris Johnson, onde o ataque ocorreu, e uma jovem que assistia ao jogo.

Empunhando armas de fogo e usando capacetes de mota que lhes escondiam as feições, os dois homens invadiram a quadra desportiva do colégio perto das 19 horas locais, 22 horas em Lisboa, começando a atirar mesmo antes de chegarem ao recinto onde a partida decorria. Depois perseguiram e alvejaram um dos estudantes que participava no jogo e que tentou fugir mas foi alcançado.

No tiroteio, um outro aluno do colégio, localizado no bairro José Walter, foi atingido, tal como uma jovem que assistia ao evento. Na manhã desta quinta-feira, os três feridos continuavam internados no Hospital do Instituto José Frota, para onde foram transferidos depois de receberem os primeiros socorros num hospital perto da escola, mas encontram-se livres de perigo.

O próprio colégio forneceu à polícia as imagens do ataque, gravadas pelo circuito interno de videovigilância. Ainda não são conhecidos os motivos do ataque e a polícia tenta, apesar do uso dos capacetes, identificar os agressores, que fugiram rapidamente.