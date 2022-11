Homens condenados a 20 chicotadas por publicarem vídeo satírico no TikTok

Um tribunal nigeriano condenou dois homens a 20 chicotadas por publicarem um vídeo na plataforma TikTok, no qual tecem várias críticas, nomeadamente "corrupto", ao governador do estado de Kano, Norte da Nigéria, Abdullahi Ganduje.

De acordo com o jornal nigeriano The Premium Times, para além das chicotadas, Mubarak e Nazifi Muhammad terão de realizar a limpeza das instalações do tribunal, bem como colocar um vídeo nas redes sociais com um pedido de desculpas dirigido a Abdullahi Ganduje.



O político nigeriano tem estado no centro da controvérsia nos últimos anos após o jornal Daily Nigerian ter publicado uma notícia, em 2018, que o mostrava a receber dinheiro de um empreiteiro público.



Já em outubro de 2021, a sua mulher foi presa por envolvimento num caso de suborno e fraude.