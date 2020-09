Homens infetados com Covid-19 assintomáticos podem perder apetite sexual

desenvolveu uma condição denominada hipogonadismo que se traduz na incapacidade de os testículos responderem ao FSH ( hormona folículo-estimulante ) e ao LH (hormona luteinizante) e, por isso, não é produzida testosterona suficiente.



A Covid-19 pode afetar a testosterona e enfraquecer o sistema imunológico, defende um novo estudo que analisou 200 homens na Turquia. Segundo a conclusão da investigação, o vírus consome a testosterona levando os homens a adoecer e até a perder o apetite sexual mesmo estando assintomáticos.Os níveis hormonais de 200 pacientes foram avaliados num hospital na Turquia. 51%

Segundo os investigadores, há uma correlação direta entre doenças graves e níveis mais baixos de testosterona. A principal hormona sexual masculina além de ser fundamental para o desenvolvimento dos órgãos sexuais e do crescimento muscular, também ajuda a regular as respostas imunológicas, incluindo o combate a infecções virais.



O estudo carece, no entanto, de mais dados visto o número reduzido da amostra envolvida.