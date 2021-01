Homens mais propensos a testar positivo à Covid-19, avança estudo

Um estudo feito por uma equipa do Houston Methodist Research Institute, nos EUA, que sugere que os homens têm maior probabilidade de testar positivo à Covid-19.



A pesquisa, publicada no PLOS ONE, é também nos homens que se registam maiores probabilidades de sofrer complicações e morrer com o vírus em comparação às mulheres, seja qual for a faixa etária.





Para este estudo, os investigadores usaram dados de um prestador de serviços médicos da cidade de Houston, no Texas, para determinar quais as associações entre o género e a epidemiologia-19. Na pesquisa são, por isso, referenciados os dados dos pacientes, os testes feitos, assim como os internamentos e a mortalidade. Os dados foram extraídos dos registos médicos eletrónicos de 96.496 pessoas, com mais de 18 anos, testados à Covid-19 entre março e agosto de 2020.Desses, 15,5% testaram positivo para o vírus. Após o ajuste parae patologias prévias, os homens tiveram uma probabilidade maior dedo que as mulheres. A proporção de pacientes que estiveram internados em unidades de cuidados intensivos foi significativamente maior entre os homens (34,1%) em comparação com as mulheres (27,6%).