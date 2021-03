"Homens não usam vestidos": Professor de um colégio católico proíbe os alunos de se vestirem "como mulheres"

Um professor de uma escola católica no sul da Austrália convocou os alunos para um evento do colégio e informou, num e-mail, que "os alunos não se devem vestir como mulheres". "Não se incomodem em me acusar de ser sexista porque os rapazes não usam vestidos na vida quotidiana'', disse Michael Herbert no e-mail.

Após as declarações do professor, surgiram vários comentários contra o docente em que o chamavam de antiquado. No entanto, alguns pais dos alunos e professores do colégio defenderam o professor. "Embora reconheça que a formulação do e-mail possa ter sido contundente, o contexto é importante. Todos os anos, os alunos perguntavam a mesma coisa: "Posso-me vestir como uma menina?" e vice-versa", disse um antigo aluno do colégio, citado pelo DailyMail. "Por ser um colégio católico, a escola proíbe que os rapazes se vistam com roupas de mulheres nesses eventos extracurriculares, e o professor Herbert é o único a ouvir este tipo de reclamações, todos os anos", acrescentou.

Segundo informações do DailyMail, a proibição de vestir roupas "tradicionalmente destinadas ao sexo oposto" apenas se destina aos rapazes que frequentam o colégio. Às raparigas não foi aplicada qualquer tipo de restrição de vestuário.