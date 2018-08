Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homens que planearam ataque biológico na Tunísia detidos na Alemanha

Dois suspeitos terão usado bombas caseiras.

14:40

Dois homens que alegadamente planearam um ataque biológico com recurso a bombas caseiras em Colónia, na Alemanha, que acabaria por falhar, foram detidos esta sexta-feira pelas autoridades tunisinas.



Segundo avança a AFP, os homens estavam em contacto com um tunisino, Seif Allah H, que está sob custódia das autoridades alemãs devido a uma tentativa de ataque.



"Os dois homens tinham relação comum tunisino residente na Alemanha, autor de um atentado falhado", explicou a porta-voz do Ministério do Interior tunisino.



Recorde-se que a polícia deteve um cidadão tunisino, de 29 anos, em junho.