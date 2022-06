Homicida de comerciante português no Brasil entrega-se às autoridades

O sobrinho de Eurípedes Enes, o comerciante português de 65 anos morto à facada em Canaã dos Carajás, no estado brasileiro do Pará, entregou-se na esquadra de polícia local na companhia do pai.Vítor Almeida, de 19 anos, prontificou-se a ser interrogado pela prática do crime e, segundo a imprensa local, é ainda desconhecido se ficou detido para ser presente a juiz.Recorde-se que o crime que vitimou o ‘Português do Espetinho’ (forma como a vítima era conhecida na zona onde residia), ocorreu na madrugada de domingo.O sobrinho terá entrado furtivamente na residência do tio, que dormia na companhia da mulher. Uma filha de apenas 13 anos estava noutro quarto. O jovem começou por lutar com o tio, que matou à facada. Golpeou ainda a tia, que se mantém internada em estado grave. A menor, prima do agressor, ficou ferida, e só não sofreu ferimentos mais graves porque a lâmina da faca de cozinha usada por Vítor Almeida entortou quando este a procurava matar.