Homicídio de emigrante português na Suíça foi ato terrorista

O assassino, de 26 anos, era vigiado desde 2017 pelos serviços de informações locais por suspeita de ligação a terroristas do Daesh. Será doente mental, vagueando a gritar por Alá e o diabo.



O português João Azevedo, de 29 anos, de Amarante mas emigrado na Suíça há dois anos, estava com a namorada quando foi alvo do ataque injustificado. A

tualmente trabalhava na apanha de maçãs e numa empresa de mudanças.

O ataque e consequente morte do emigrante português na Suíça no passado sábado foi um ato terrorista.Segundo apurou o RTS, o suspeito, de 26 anos, justificou o crime como "vingança contra o Estado suíço" e uma forma de "vingar o Profeta".No momento da detenção, Omer A. tinha na sua posse uma cópia do Alcorão, para além da arma do crime.