Homicídios de ativistas ambientais batem recorde em 2020: Foram quatro por semana

De acordo com um relatório da organização não-governamental Global Witness, 227 pessoas foram mortas em todo o mundo – uma média de mais de quatro mortes por semana - por defenderem os territórios, o direito à terra, os meios de subsistência e o meio ambiente em 2020.

A organização não-governamental afirma que 2020 foi o "ano mais perigoso" para os ativistas ambientais. O relatório "A última linha de defesa", divulgado esta segunda-feira conclui que houve quinze mortes a mais do que no ano anterior.

Quanto aos motivos por trás dos assassínios, a ONG revela que um terço está ligado à exploração de recursos - exploração madeireira, mineração, negócios no setor agrícola, represas hidroelétricas e outras infra-estruturas.

A América Latina foi a região mais letal do mundo para ambientalistas, sendo que mais de metade dos ataques ocorreu no México, Colômbia e Filipinas.

Pelo segundo ano consecutivo, a Colômbia é o país com o maior número de ataques fatais (65), seguida pelo México (30) e, em terceiro lugar, as Filipinas (29). O Brasil que aparece em quarto lugar no ranking global, com 20 homicídios que vitimaram ativistas ambientais.

O aumento dos ataques mortais no Nicarágua – que passou de cinco, em 2019, para 12, em 2020, - também revela uma tendência preocupante. O país, localizado na América Central, é considerado o mais perigoso para os defensores do meio ambiente pelo número de homicídios per capita.

O aumento consecutivo de mortes desde 2019 demonstra que a situação tem vindo a piorar. O relatório aponta a necessidade de os governos protegerem os defensores ambientais e de as empresas implementarem sistemas eficazes para identificar e prevenir os direitos humanos e danos ambientais ao longo das suas cadeias de abastecimento e operações.

"À medida que mais terras são tomadas e florestas são derrubadas para atender aos interesses de lucros a curto prazo, tanto a crise climática quanto os ataques contra os defensores ambientais continuarão a piorar", conclui o relatório.