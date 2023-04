Honduras e China reúnem-se para avançar nas relações comerciais bilaterais

O ministro das Relações Exteriores das Honduras, Eduardo Enrique Reina, reuniu-se esta terça-feira em Tegucigalpa com uma delegação oficial chinesa para tratar de questões comerciais, de investimentos e de exportação, duas semanas após o estabelecimento de relações diplomáticas.

O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação das Honduras informou, em comunicado, que a delegação, chefiada por Yu Bo, conselheiro do Governo da China, chegou a Tegucigalpa para avançar nas relações bilaterais.

As delegações dos dois países falaram sobre "questões comerciais e agrícolas, investimentos, exportação de produtos e oportunidades para os produtores do país", acrescentou.

O ministro hondurenho indicou que as delegações das Honduras e da China estão a trabalhar na elaboração de propostas de acordos em temas de cooperação e comércio em diversos setores, priorizando a exportação de produtos como camarão, lagosta, melão, café e pepino do mar, entre outros.

Além disso, concordaram em promover a visita à China de um grupo de empresários hondurenhos para se reunir e trocar experiências sobre temas económicos e comerciais com o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional.

A visita da delegação chinesa ocorre duas semanas depois de Honduras e China anunciarem o estabelecimento de relações diplomáticas, depois que o país centro-americano rompeu as relações que mantinha com Taiwan desde 1941.

O Comunicado Conjunto sobre o Estabelecimento de Relações entre China e Honduras, que formaliza os laços entre as duas nações, foi assinado em Pequim por Reina e pelo chanceler chinês, Qin Gang.

O estabelecimento das relações diplomáticas entre as Honduras e a China ocorreu em 25 de março, 11 dias após a presidente hondurenha, Xiomara Castro, anunciar a intenção de estabelecer relações com o gigante asiático e no mesmo dia em que anunciou o rompimento das que mantinha com Taiwan.

Honduras e Taiwan mantiveram uma relação de cooperação militar, educacional e económica, e a ilha financiou projetos de ajuda técnica e agrícola e também hospedou centenas de bolsistas hondurenhos nas universidades.

O rompimento das relações com Taiwan pelas Honduras reduz para 13 o número de países com os quais mantém relações diplomáticas oficiais.