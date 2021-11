Hong Kong recusa visto a correspondente da revista britânica The Economist

As autoridades de Hong Kong recusaram renovar o visto da correspondente da revista britânica The Economist no território, sem fornecer explicações, disseram na sexta-feira responsáveis da publicação.

"As autoridades de imigração de Hong Kong recusaram renovar o visto de trabalho da nossa correspondente, Sue-Lin Wong. Lamentamos a decisão, que foi comunicada sem explicação", disse a chefe de redação do semanário, Zanny Minton Beddoes, em comunicado, citado pela agência France-Presse (AFP).

A repórter, de nacionalidade australiana, está atualmente fora de Hong Kong, precisou.