Hong Kong retalia e suspende acordo de extradição com França e Alemanha

As autoridades de Hong Kong anunciaram esta quarta-feira a suspensão dos tratados de extradição com a França e a Alemanha, poucos dias depois de os dois países europeus terem anunciado as mesmas medidas em protesto contra a supressão de liberdades.

"Os dois países politizaram a cooperação em matéria jurídica, comprometendo, desta forma, a cooperação jurídica entre Hong Kong, Alemanha e a França", afirma o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong em comunicado.

No início de agosto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França indicou que "face aos últimos desenvolvimentos" na ex-colónia britânica, Paris suspende o acordo de extradição assinado no dia 04 e maio de 2017 entre Paris e a região administrativa especial de Hong Kong, no sul da República Popular da China.