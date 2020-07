Hong Kong teme pela liberdade após entrada em vigor de nova lei

A entrada em vigor da nova Lei de Segurança em Hong Kong criou um clima de inquietação e receio sem precedentes na antiga colónia britânica. A legislação, imposta por Pequim para reforçar o controlo sobre o território após os violentos protestos do último ano, visa ultimamente subjugar a dissidência com a ameaça de detenções arbitrárias, julgamentos secretos e pesadas penas de prisão, enterrando de vez a fórmula ‘um país, dois sistemas’ que esteve na base do sucesso económico de Hong Kong e também de Macau.













Não foi surpresa que, com a entrada em vigor da lei, associações pró-democracia tenham anunciado a sua dissolução e muitos ativistas tenham corrido a apagar as suas contas nas redes sociais. A linguagem vaga da nova legislação abre caminho a todo tipo de abusos ao criminalizar, por exemplo, o “incitamento ao ódio contra a China ou o Partido Comunista”.

Poucas pessoas fumam na rua



Hong Kong foi cedida pela China à Grã-Bretanha em 1842. Regressou às mãos chinesas a 30 de junho de 1997. Conta com 7,4 milhões de habitantes. É raro ver as pessoas fumarem nas ruas, porque a grande maioria dos lugares é de não fumantes. A melhor época para visitar é a estação seca, de novembro até março.