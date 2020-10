Foi através de uma publicação na rede social Twitter que Donald Trump revelou que a conselheira da Casa Branca e sua assessora mais próxima, Hope Hicks, estava infetada com Covid-19. Ao que tudo indica, terá sido Hope Hicks que transmitiu a Covid-19 ao casal Trump. A assessora terá testado positivo dois dias depois de ter viajado a bordo do ‘Air Force One’ com o presidente norte-americano e a sua comitiva, para o debate com Joe Biden no estado do Ohio.









Hope Hicks tem 31 anos. Foi aos 17 que teve contacto, pela primeira vez, com a família Trump, quando trabalhou como relações públicas e modelo da marca de roupa de Ivanka Trump, filha de Donald Trump.

Desde então tornou-se muito próxima da família do presidente dos Estados Unidos, desempenhado vários cargos.





Natural de Greenwich, estado do Connecticut, Hicks desempenhou, em 2015, um papel importante na campanha presidencial de Trump, gerindo as redes sociais e a comunicação com os órgãos de informação, tornando-se, um ano depois, porta-voz da campanha. Em 2017 subiu mais um pouco na hierarquia, ocupando o cargo de diretora de comunicação do presidente, mesmo sem ter nenhuma experiência política. E foi em fevereiro deste ano que Donald Trump a chamou para integrar a sua equipa, desta vez como assessora, cargo que ocupa até ao presente.







Viagem ao Minesota

A assessora de Trump também acompanhou o presidente dos EUA ao Minesota, onde este esteve presente numa ação de campanha.







Sem máscara

Hope Hicks aparece sem máscara a caminhar para o avião presidencial acompanhada de vários assessores de Donald Trump.