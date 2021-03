Hospitais de Berlim interrompem vacinação da Covid-19 com Astrazeneca a menores de 55 anos

Os hospitais de Charite e Vivantes, em Berlim, travaram a vacinação contra a Covid-19 com a AstraZeneca em mulheres com menos de 55 anos, revelaram esta terça-feira os porta-vozes dao hospital.A mudança de planos surge após relatos de coágulos sanguíneos raros, mas graves, sangramento e, em alguns casos, morte após a vacinação, principalmente em mulheres jovens, na Alemanha. Também o Canadá optou por interromper a vacinação de pessoas com menos de 55 anos.Charite disse que a ação é preventiva enquanto esperavam por avaliações finais. Nenhuma complicação ocorreu nos seus hospitais após a vacinação com AstraZeneca.Uma porta-voz das clínicas Vivantes também disse que a mudança para parar a injeção em mulheres mais jovens era uma medida de precaução.