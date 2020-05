Hospitais de Israel fecham enfermarias de coronavírus devido a falta de doentes

Alguns hospitais de Israel estão a fechar portas de algumas enfermarias de Covid-19, dado o declínio do número de novos casos no país. Medida que pode sofrer um retorno a qualquer altura, segundo os media locais.O número de pacientes hospitalizados com coronavírus diminuiu drasticamente no país, chegando aos 403 no domingo. Destes, 132 estão em estado grave.A decisão de encerrar as enfermarias partiu diretamente das direções dos hospitais, não passando pelo aval do Ministério da Saúde israelita.Israel regista, desde o início da pandemia, mais de 16 mil casos e 254 mortes. O país tem cerca de oito milhões de habitantes.O país já começou o processo de desconfinamento com o regresso gradual às escolas. Os ginásios e os centros comerciais reabrem esta sexta-feira.