Hospitais lotados e cremações em massa: Índia desespera com segunda vaga da Covid-19

Hospitais lotados, escassez de oxigénio, cremações em massa em locais improvisados devido ao aumento galopante de óbitos. Na capital indiana, Nova Deli, é reportada uma morte por coronavírus a cada quatro minutos. Por Catarina Cruz 29 de Abril de 2021 às 17:01

Em Nova Deli, capital da Índia, estima-se que esteja a ser reportada uma morte por Covid-19 a cada quatro minutos. O número impressiona, mas pode pecar por defeito. Os especialistas acreditam que os números da Covid-19 no País sejam 5 a 10 vezes superiores às contagens oficiais.

Esta quinta-feira, a Índia ultrapassou os 18 milhões de infetados com o Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o País atingiu mais um máximo diário de casos a nível mundial, com 379.257 novas infeções, e regista mais 3645 mortos, num total que já ultrapassa os 200 mil óbitos. A Índia está a braços com uma segunda vaga devastadora, à qual se soma uma nova variante do vírus que a Organização Mundial de Saúde teme que possa ser mais contagiosa

Mas os números não traçam o retrato completo da tragédia que se abateu sobre a Índia: os hospitais estão lotados, não há camas disponíveis, o oxigénio escasseia. Há pessoas a receber oxigénio dentro de carros e riquexós à porta dos hospitais e há quem não sobreviva à espera e morra em frente às unidades de saúde sem conseguir ser atendido.

O caso de Shruti Saha é um dos muitos que se sucedem por todo o País. Durante dois dias, correu Nova Deli à procura de um hospital que recebesse a mãe, sem sucesso, e, à falta de melhor, fez-se à estrada à procura de oxigénio. Recebeu a notícia da morte da mãe quando estava na fila para encher a botija.

O número galopante de mortes faz com que se trabalhe 24 sobre 24 horas nos cemitérios e crematórios, onde as filas de ambulâncias aguardam durante várias horas até conseguirem deixar os mortos. Nas cidades mais atingidas por esta segunda vaga, como Nova Deli, têm-se realizado cremações em massa, com piras colocadas a arder em locais improvisados como parques de estacionamento. Fogo e morte, espalhados pelas cidades num cenário de horror.

"A ferocidade da segunda vaga apanhou todos de surpresa", disse K. VijayRaghavan, principal conselheiro científico do governo, ao jornal Indian Express. O especialista afirma que a disponibilização de vacinas e a diminuição progressiva do número de casos de Covid-19 após a primeira vaga possam ter contribuído para que o País não tivesse antecipado a dimensão que a segunda vaga poderia atingir.

Face aos efeitos da segunda vaga nos outros países, VijayRaghavan detalha que a prioridade foi vacinar e apelar a um comportamento responsável: "Tornou-se uma corrida para vacinarmos o máximo que pudéssemos, enquanto mantínhamos um comportamento adequado à prevenção da Covid-19. Fazer o primeiro (vacinar toda a população) leva tempo. Nós abrandámos no segundo (ter um comportamento apropriado)." detalha que a prioridade foi vacinar e apelar a um comportamento responsável: "Tornou-se uma corrida para vacinarmos o máximo que pudéssemos, enquanto mantínhamos um comportamento adequado à prevenção da Covid-19. Fazer o primeiro (vacinar toda a população) leva tempo. Nós abrandámos no segundo (ter um comportamento apropriado)."





E na origem de milhares de novos casos estiveram precisamente grandes eventos. O primeiro-ministro, Narendra Modi, está a ser fortemente contestado pelos especialistas e pela população por ter permitido e promovido grandes eventos de massas numa altura crítica para o País. Modi não só participou em comícios para as eleições estaduais, que reuniram milhares de pessoas, como autorizou o O principal conselheiro científico do governo indiano acrescentou ainda ao Indian Express que as medias como o uso de máscara, o distanciamento físico e as restrições a grandes eventos precisavam de ter sido estritamente aplicadas e cumpridas.E na origem de milhares de novos casos estiveram precisamente grandes eventos. O primeiro-ministro, Narendra Modi, está a ser fortemente contestado pelos especialistas e pela população por ter permitido e promovido grandes eventos de massas numa altura crítica para o País. Modi não só participou em comícios para as eleições estaduais, que reuniram milhares de pessoas, como autorizou o festival religioso hindu Kumbh Mela , que ao longo de todo o mês de abril juntou milhares de pessoas por toda a Índia, sem máscara nem respeito pelo distanciamento físico.

A carregar o vídeo ... Da falta de oxigénio às cremações em massa: as imagens da catástrofe da Covid-19 na Índia

A esperança na vacina



A Índia começou a campanha de vacinação contra a Covid-19 em janeiro, com a inoculação dos profissionais de saúde e dos idosos. Segundo a agência Reuters, apenas 9% dos 1.3 mil milhões de habitantes do país recebeu uma dose da vacina. Os especialistas acreditam que a vacinação é a melhor hipótese da Índia conter esta segunda vaga da pandemia.

Na quarta-feira, o País abriu as inscrições para que todos os cidadãos com mais de 18 anos possam começar a ser vacinados a partir de sábado, mas a escassez de vacinas pode ser um entrave à rápida inoculação da população. Apesar de a Índia ser o maior produtor mundial de vacinas contra a Covid-19, não tem doses suficientes em stock. E esta situação pode ter impacto na crise sanitária a nível global , uma vez que estão a ser desviadas para a Índia doses que seriam entregues a países pobres, nomeadamente em África.

O governo indiano desdramatiza a situação e, em comunicado, emitido na quarta-feira e citado pela agência Reuters, afirma que "as estatísticas indicam que, longe de falhar ou de uma performance mais lenta, o sistema está a funcionar sem quaisquer falhas." O governo acrescentou ainda que mais de oito milhões de pessoas estão registadas para vacinação, mas não esclareceu quantas é que conseguiram, de facto, vagas.

Ajuda internacional já chegou ao país



A crise sanitária na Índia levou a que vários países oferecessem ajuda e o secretário dos Negócios Estrangeiros do País, Harsh Vardhan Shringla, confirmou que esperam receber cerca de 550 geradores de oxigénio vindos de todo o mundo. A Nova Deli já chegou ajuda da vizinha Singapura e dois aviões vindos da Rússia com 20 concentradores de oxigénio, 75 ventiladores, 150 equipamentos de monitorização e medicamentos.

Portugal também vai enviar medicamentos antivirais e oxigénio para a Índia, assim como os Estados Unidos da América, que já anunciaram o envio de mil botijas de oxigénio e 15 milhões de máscaras N95, ou a Alemanha, que vai enviar 120 ventiladores e uma instalação móvel de produção de oxigénio.



Além dos materiais de uso hospitalar, os Estados Unidos também já avançaram que vão redirecionar para a Índia um pedido de matérias-primeiras feito à AstraZeneca que permitirá à País produzir mais de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.