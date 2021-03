Hospitais na Alemanha e em França no limite devido ao aumento de novos casos de Covid-19

As unidades de cuidados intensivos na Alemanha estão a chegar ao limite devido à pandemia, alertou este domingo o presidente da Associação de Medicina Intensiva e de Urgências alemã (DIVI), pedindo restrições mais severas para reverter a tendência.

"Estamos a correr de olhos abertos para a desgraça", disse o responsável da DIVI, Gernot Marx, que pede um confinamento de duas a três semanas, em declarações à revista alemã Der Spiegel.

O especialista realçou que esse confinamento "salvaria muitas vidas e protegia muita gente da sequelas do coronavirus".

Segundo dados da associação, atualmente há 1.644 camas livres nas unidades de cuidados intensivos alemãs.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, alertou também este domingo para a possibilidade de serem aplicadas novas restrições para combater a pandemia caso a atual estratégia de confinamentos regionais não resulte.

Numa entrevista publicada hoje no Le Journal du Dimanche, Macron referiu que ainda "nada está decidido", querendo ver se as restrições postas em prática nos últimos dez dias foram suficientes para travar o aumento de contágios pelo novo coronavírus, antes de aprovar um terceiro confinamento total.

"Nos próximos dias vamos ver a eficácia das medidas e, se necessário, tomaremos as que façam falta", afirmou.

Além disso, o governante defendeu a sua decisão de não aprovar um confinamento total em janeiro, como outros países europeus fizeram, já que essa decisão não impediu um aumento do número de casos nas últimas semanas: "Vejam a Alemanha e a Itália hoje".

A situação nos hospitais é especialmente grave em diversas regiões francesas, com o número de doentes em cuidados intensivos a um nível semelhante ao da segunda vaga em Paris, em novembro, ou à primeira no norte do país.