Hospitais na Europa perto da rutura devido a aumento de casos de Covid-19

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alerta para o "sério risco" de os hospitais na Europa ficarem saturados em breve por causa da covid-19, apesar de reconhecer melhor preparação e maiores probabilidades de sobrevivência.

"A não ser que baixemos rapidamente o número de casos [de infeção com o novo coronavírus], corremos o risco de os hospitais atingirem o seu limite", diz em entrevista à agência Lusa o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio.

Numa altura em que se assiste a um aumento exponencial de novas infeções e também de internamentos na Europa, o especialista recorda que, "com o inverno, haverá novos vírus, como é o caso da Influenza [gripe sazonal]", reforçando que existe um sério risco de os hospitais ficarem saturados".