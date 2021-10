Num depoimento emocionado à comissão do Senado que apura erros e crimes no combate à pandemia, um advogado que esteve quatro meses em estado grave com Covid num dos hospitais da operadora de saúde Prevent Senior, em São Paulo, acusou a empresa de tentar “eliminá-lo” quando completou um mês de internamento, porque os custos da manutenção dele numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) eram demasiado elevados.