Hospital organiza 'último encontro' de casal infetado com Covid-19

Um casal está internado num hospital a lutar contra a Covid-19. Gerry Jarrett, de 79 anos, e a mulher Barbara, de 76, foram internados no Frimley Park Hospital, em Surrey, no Reino Unido.



O casal foi separado e ficou internado em enfermarias diferentes. A filha de ambos, Chloe elogiou a equipa do hospital que encontrou uma maneira de unir os pais, cujo o estado de saúde se tem vindo a agravar.



"No pico da pandemia, a equipa da FPH garantiu que o meu pai visse a minha mãe pelo que provavelmente foi a última vez.", desabafou a mulher, através de uma fotografia publicada no Twitter.



Descrevendo as últimas horas que passaram juntos, Chloe disse à BBC: "O meu pai foi levado para dentro a chorar, toquei na mão dele e os olhos abriram-se. A minha mãe estava acordada e conseguia falar".