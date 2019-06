Hospital recusa-se a tratar paciente por ser "demasiado velha"

Susan Halbert, de 83 anos, partiu o braço após ter caído perto de sua casa em Newton Mearns, no Reino Unido. Após ser levada para o Hospital New Victoria, em Glasgow, foi informada por uma funcionária do centro hospitalar de que os médicos não a iriam atender por ser "demasiado velha".

"Eles levaram-me para o hospital só para a rececionista me explicar que não poderia ser vista porque tenho mais de 65 anos", explicou Susan, ao jornal Daily Mail.





A mulher acabou por ser atendida após esperar mais de quatro horas para ser vista e mais de duas para ser tratada. Foi enviada para casa com um tala no braço.

Susan, que ainda não retirou o curativo, elogiou os paramédicos pela ajuda que lhe prestaram e disse que "não podiam ter sido mais úteis".

"Somos todas pessoas. Todos merecemos ser tratados da mesma maneira e não como cidadãos de segunda classe", afirmou.

Em comunicado, um porta-voz do conselho de saúde esclareceu que "não há limite de idade para pacientes nas nossas unidades de saúde" e se o paciente em questão quiser discutir alguns detalhes, poderá entrar em contacto com o hospital.