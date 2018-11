Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotéis de luxo na China utilizam toalhas usadas na limpeza dos quartos

Ministério do Turismo chinês já deu início a uma investigação.

16:48

Algumas câmaras escondidas descobriram práticas inadequadas de higiene por empregados de limpeza em hotéis de luxo na China e o Ministério do Turismo chinês já deu início a uma investigação.



Nas imagens reveladas por um blogger no Twitter chinês, é possível ver funcionários a utilizar toalhas usadas na limpeza dos quartos e das casas de banho, avança a rede de televisão ABC News.



No vídeo também se veem copos de plásticos a serem colocados como se fossem novos.



Grande parte dos hotéis, que já vieram pedir desculpa pelo sucedido, faz parte de uma grande cadeia internacional na China.