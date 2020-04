Hotéis e bares vetados no verão em Espanha

Apesar de ter prolongado o estado de emergência por mais duas semanas, até 9 de maio, o governo espanhol já está a preparar medidas para implementar, de forma faseada, o relançamento das atividades económicas no país. E em cima da mesa está a possibilidade de restaurantes, bares, cafés e hotéis se manterem encerrados durante todo o verão.

O plano proposto pela ministra do Trabalho e Economia Social, Yolanda Díaz, contempla uma primeira fase, que será aplicada de forma gradual até ao verão, que prevê o regresso ao trabalho maioritariamente no setor industrial. A segunda fase engloba a reabertura dos restantes setores, em que se inserem o turismo, a hotelaria e a cultura, até ao final de 2020.

Esta proposta, que visa minimizar os eventuais riscos inerentes a uma segunda vaga de propagação, terá de ser aprovada pelo Ministério da Saúde espanhol, revelou o Ministério do Trabalho ao jornal ‘El Mundo’.



PORMENORES

Espanha com 20 mil mortos

Espanha ultrapassou ontem a barreira das 20 mil mortes provocadas pela Covid-19, segundo os últimos dados divulgados. No total são 20 043 vítimas mortais, sendo que só no dia de ontem registaram-se 565 óbitos.



Itália supera 23 mil mortes

A Proteção Civil italiana anunciou ontem mais 482 mortes devido ao novo coronavírus, elevando para 23 227 o número de óbitos em Itália. Este é o menor número de vítimas mortais registado em 24 horas desde o dia 12 deste mês.



Reino Unido: 15 mil óbitos

No Reino Unido, o número de mortes provocadas pela Covid-19 chegou aos 15 464, com um aumento de 888 vítimas mortais no último dia.