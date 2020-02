Hotel isolado em Tenerife devido ao coronavírus. Estão 1000 turistas no interior

Um hotel em Tenerife, Espanha, está isolado depois de um dos turistas alojado no hotel ter dado entrada no hospital com sintomas de coronavírus e de os médicos confirmarem que o homem está infetado.Na unidade hoteleira estão hospedadas 1000 pessoas que não podem sair do edifício. Segundo o Mirror, a polícia cercou o hotel para garantir que ninguem entra ou sai.O turista italiano infetado, proveniente de Lombardia, estava hospedado há sete dias com a mulher. Esta segunda-feira dirigiu-se ao hospital e ficou em quarentena.É o terceiro caso de coronavírus confirmado em Espanha.