Hotel na China expõe ursos polares para atrair clientes e criticas levantam-se

Um hotel que se autodenomina o primeiro "hotel para ursos polares do mundo" foi inaugurado esta sexta-feira, na zona polar de Harbin, no nordeste da China, com o objetivo de atrair hóspedes. Mas, os ambientalistas têm criticado o facto dos animais estarem presos em recintos cobertos de gelo artifical.



Em Harbin Polar Land as janelas dos quartos do hotel estão viradas para o recinto dos ursos, e segundo revela o The Guardian, os visitantes dizem que os animais são os seus "vizinhos 24 horas por dia", até porque podem ser observados nos 21 quartos que o hotel dispõe.

De acordo com o The Guardian, há um vídeo que mostra os ursos, uma espécie ameaçada de extinção, a serem fotografados por uma multidão de convidados sob luzes quentes, num espaço composto por pedras falsas e um piso branco.

As organizações de direitos dos animais reagiram com indignação, persuadindo os clientes a ficarem longe de estabelecimentos que lucram "com a miséria dos animais".

Yang Liu, porta-voz da Harbin Polarland, disse à Reuters que a área interna é apenas parte do recinto total dos ursos e que eles podem estar ao ar livre quando a temperatura e a qualidade do ar o permitirem.



O hotel tem tido bastante procura e está já lotado, durante o período experimental.



Várias criticas foram feitas ao hotel acusando-o de estar a impedir os animais de viverem livremente.



"Os ursos polares devem estar no Ártico, não em zoológicos ou caixas de vidro em aquários e certamente não em hotéis", disse o vice-presidente da Peta Asia, Jason Baker, à Reuters, acrescentando que "os ursos polares são ativos até 18 horas por dia na natureza, percorrendo áreas residenciais que abrangem milhares de quilómetros e onde desfrutam de uma vida real."

As autoridades chinesas mudaram recentemente a lei para proibir o consumo de animais selvagens, após especulações sobre as origens do coronavírus num mercado de Wuhan que vendia animais.