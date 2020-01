Hotel no Reino Unido oferece dia de spa para cães e donos

Um hotel de quatro estrelas do Reino Unido está a oferecer a donos de animais a oportunidade de passar algum tempo no spa sem deixar o cão sozinho em casa. O Ringwood Hotel & Spa, em Chesterfield, Reino Unido, tem "pacotes de mimos" também para os animais.

Os cães são recebidos na receção do hotel e depois são levados para uma casa de babysitting com vista para uma paisagem rural. O serviço é feito em parceria com a ‘Pampered Pooch Experience’.

O serviço de babysitting de animais de estimação atualiza ao longo do dia os donos dos animais sobre como está o cão.

Existem três pacotes. O pacote VIP do Garden Secret Spa inclui uma caminhada para fazer exercício pelos jardins, um banho de espuma com champô para ajudar a acalmar e a relaxar os músculos, uma pedicure e uma "pata de imersão" (inclui um bálsamo hidratante para as patas, limpeza dos ouvidos e perfume).

Os preços variam consoante a escolha dos tratamentos e também do tamanho do cão mas o serviço pode custar entre 35 libras (41 euros) para um cão pequeno a 75 libras (88 euros) para cães muito grandes. Por um preço adicional, os cães podem ainda ter direito ao almoço no hotel.

Até dia 31 de janeiro está a decorrer uma competição para o dono e o cão receberem um dia de spa.