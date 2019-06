‘Houdini indiano’ morre afogado em Calcutá

Um mágico conhecido como o ‘Houdini indiano’ desapareceu nas águas do rio Hooghly, em Calcutá, durante um número arriscado perante centenas de espectadores. As autoridades acreditam que morreu afogado e o corpo foi arrastado pela corrente.Chanchal Lahiri, que usava o nome artístico Feiticeiro Mandrake, era conhecido pelas suas escapadas em situações limite. No número de domingo, o mágico de 42 anos foi atado com cordas e correntes e submergido nas águas do rio por uma grua. O objetivo era libertar-se e voltar à superfície em poucos segundos, como já tinha feito outras vezes.No entanto, algo correu mal e as centenas de pessoas que assistiam na margem, incluindo a família, aguardaram em vão que regressasse à superfície. Segundo testemunhas, não havia medidas de segurança. Antes de mergulhar, Lahiri disse: "Se correr bem é magia, se correr mal será uma tragédia".