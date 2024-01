Houthis garantem "passagem segura" a navios russos e chineses

Os rebeldes Houthis do Iémen, que têm atacado transportes comerciais no golfo de Aden e no mar Vermelho, garantiram "passagem segura" aos navios da China e da Rússia, disse esta sexta-feira um jornal russo.

O grupo atacou dezenas de navios mercantes, que considerou "ligados a Israel", nesta rota estratégica, em solidariedade com o movimento islamita palestiniano Hamas, que desde 7 de outubro está em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido têm vindo a bombardear, desde 12 de janeiro, posições dos rebeldes Huthis no Iémen, algo que levou o grupo a declarar que "todos os interesses norte-americanos e britânicos se tornaram alvos legítimos".