Os rebeldes Houthis do Iémen afirmaram ter atacado dois navios norte-americanos, no Golfo de Aden, esta segunda-feira, avança o The Jerusalem Post.



"A operação de ataque foi realizada com uma série de mísseis navais apropriados, e as baixas foram precisas e diretas", conta o jornal, citando o porta-voz do grupo, Yahya Sarea.