Human Rights Watch denuncia desaparecimento de dissidente russo Andrey Pivovarov

A organização Human Rights Watch (HRW) expressou este sábado preocupação com o possível desaparecimento forçado do preso político Andrey Pivovarov, ex-diretor da organização não-governamental Open Russia, apelando à libertação incondicional do ativista.

"As autoridades russas recusaram-se, ao longo de um mês, a fornecer informações sobre a localização de um preso político, Andrey Pivovarov, levantando preocupações de que tenha desaparecido à força", lê-se num comunicado da HRW.

De acordo com a nota, a família e o advogado de Pivovarov tiveram notícias do ativista pela última vez no dia 18 de janeiro, quando foram notificados por carta de que este seria "transferido de uma prisão em São Petersburgo para uma colónia penal".