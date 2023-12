Human Rights Watch diz que políticas educativas abusivas dos talibãs prejudicam tanto rapazes como raparigas

As políticas educativas "abusivas" dos talibãs estão a prejudicar tanto os rapazes como as raparigas no Afeganistão, de acordo com um relatório da organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) esta quarta-feira publicado.

No relatório documentam-se as políticas e práticas dos talibãs, desde que tomaram o país em agosto de 2021, que estão a comprometer a educação dos rapazes afegãos: "Isso inclui a demissão de professoras, o aumento do uso de castigos corporais e mudanças regressivas no currículo".

"Os talibãs estão a causar danos irreversíveis ao sistema educativo afegão, tanto para os rapazes como para as raparigas", disse a investigadora assistente dos direitos das mulheres na Human Rights Watch e autora do relatório, Sahar Fetrat.