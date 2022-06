Humidade e calor extremo matam milhares de vacas em apenas dois dias

Milhares de vacas morreram nos últimos dias devido à humidade e calor extremo sentido no estado norte-americano do Kansas. A indústria animal dos EUA poderá sofrer um aumento dos custos de produção não só pela diminuição da oferta, mas também pelo necessário aumento da produção devido à guerra da Ucrânia.Segundo o Departamento da Saúde e Ambiente do Kansas, desde terça-feira já morreram pelo menos duas mil cabeças de gado na região devido às condições atmosféricas anormais. Este número refere-se aos pedidos recebidos pela instituição para a remoção dos cadáveres dos animais.A Indústria pecuária do Kansas é a terceira maior dos Estados Unidos, atrás do Texas e Nebraska, diz o The Washington Post.Durante o último mês, vários estados norte-americanos têm recebido alertas de seca devido ao calor extremo sentido na região.A vaga de calor, com temperaturas a rondar os 38ºC, vai durar pelo menos até esta sexta-feira, mas a diminuição da humidade e ventos mais fortes poderão ajudar a manter a população de gado do Kansas.