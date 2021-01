Hungria avança com compra da vacina russa contra a Covid-19 apesar de não estar autorizada na UE

A Hungria vai comprar 2 milhões de doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. Vacina ainda não está certificada pelo regulador de saúde da União Europeia.



A informação foi avançada esta sexta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, após conversações com o colega russo, Sergei Lavrov, em Moscovo, na Rússia.







Não é ainda conhecida a data para a chegada das doses ao país.



A Hungria é o primeiro país da União Europeia a comprar a vacina russa. O acordo acontece poucos dias depois de o regulador de medicamentos húngaro ter aprovado o uso das vacinas AstraZeneca do Reino Unido e Sputnik V da Rússia contra o coronavírus.



No entanto, o regulador de medicamentos da UE ainda não aprovou a vacina russa ou da AstraZeneca.



O primeiro-ministro Viktor Orban afirmou esta sexta-feira que o país não pode suspender as restrições até à inoculação em massa da população.



"Não precisamos de explicações, precisamos de vacinas", afirmou Orban em entrevista à rádio estatal.



APROVAÇÃO EUROPEIA AINDA PENDENTE



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deverá decidir sobre a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford no próximo dia 29 de janeiro. A Rússia pediu na quarta-feira passada o registo da sua vacina na UE. Os cientistas têm levantado questões sobre a velocidade com que Moscovo lançou a vacina, dando ainda o aval para a inoculação em casa e em massa antes dos testes de segurança e eficácia estarem completos.