Huthis reivindicam ataques no mar Vermelho e contra Israel

O grupo rebelde Huthi do Iémen reivindicou, esta terça-feira, o lançamento de um míssil contra um navio no mar Vermelho e um ataque com 'drone' contra Israel.

Estes rebeldes, apoiados pelo Irão e que se manifestam solidários com o movimento islamita palestiniano Hamas na sua guerra contra Israel, garantiram em comunicado ter realizado "uma operação direcionada contra um navio comercial" identificado como MSC UNITED, e lançado "drones contra alvos militares" no sul de Israel.

O Exército israelita divulgou que intercetou "um alvo aéreo hostil" em direção ao seu território.