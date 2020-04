Ian Haydon, o homem que se voluntariou para ser a primeira cobaia humana a testar vacina contra o coronavírus

Foi testada esta quarta-feira a primeira cobaia humana com a vacina para o novo coronavírus. O voluntário trata-se de Ian Haydon, um homem de 29 anos de Seattle.

De acordo com o jornal italiano La Stampa, Ian Haydon aceitou ser testado apesar de saber dos riscos que pode correr. Para o homem, o principal objetivo que o levou a ser cobaia não se prende com o dinheiro que vai receber, mil dólares (cerca de 900 euros), mas sim saber que pode vir a "salvar a humanidade".

À revista MIT Technology Review Magazine, o cidadão norte-americano explicou que ouviu falar deste estudo da empresa de biotecnologia Moderna Therapeutics, sediada em Cambridge, Massachusetts, "através de um colega de casa". "Falou-me sobre o recrutamento. Enviei todas as informações sobre o meu estado de saúde", conta.

Ian Haydon admitiu que não "esperava ter nenhuma resposta", principalmente devido aos diversos critérios de selação. No entanto, o homem acabou por ser o escolhido entre 45 candidatos. Foi visto pelos investigadores, que lhe explicaram o estudo ao pormenor, para esta quarta-feira poder ser injetado.

"Sinto-me com sorte em poder ajudar no combate ao novo coronavírus. Sinto que posso fazer parte da história de uma vacina que pode salvar a humanidade", afirmou Ian Haydon, que vai receber uma segunda dose da vacina no próximo mês.





