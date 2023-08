Iate onde a princesa Diana passou férias antes de morrer naufragou no Mediterrâneo

O iate em que a Princesa Diana e o seu namorado, Dodi Al-Fayed, desfrutaram das últimas férias, no verão de 1997, naufragou no Mediterrâneo, no passado dia 29 de julho, depois de ter colidido

com um objeto não identificado em Beaulieu-sur-Mer, França.A bordo da embarcação estavam sete pessoas que foram resgatadas momentos antes do barco se afundar no Mediterrâneo, a uma profundidade de 2500 metros.

De acordo com a Sky News, o iate deixou de estar operacional após a morte de Diana e Al-Fayed, tendo sido desativado dois anos depois, antes de ser restaurado por novos proprietários.