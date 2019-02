Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iceberg com 180 hectares vai soltar-se da Antártida

Processo está a ser monitorizado pela NASA, com duas fissuras a serem identificadas.

Um iceberg com 180 hectares vai soltar-se da Antártida na sequência de uma fissura que está a avançar em direção a outra.



Segundo avança o jornal The Guardian, o processo está a ser monitorizado pela NASA, com duas fissuras a serem identificadas, uma das quais a mover-se de sul para norte a uma velocidade de quatro quilómetros por ano.



Este iceberg não é o maior de todos, mas é considerado o maior quando falamos de iceberg que se soltam na sequência de fissuras.



De acordo com um estudo de cientistas norte-americanos e britânicos, a camada de gelo naquele local está a derreter a uma velocidade recorde, pondo em risco as cidades costeiras.



Uma das fissuras apareceu na camada de gelo inicialmente em 2016, mas só agora é que, com o aparecimento de outra, o iceberg vai soltar-se.