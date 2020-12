Iceberg gigante em rota de colisão com colónia de animais selvagens no sul do Atlântico

Um iceberg de grandes dimensões move-se atualmente em direção à Ilha da Geórgia do Sul, um território britânico no Oceano Atlântico, ao largo da América do Sul. O bloco de gelo encontra-se na rota de colisão com uma colónia de pinguins e de outros animais selvagens, incluindo focas e albatrozes.Imagens captadas pela Força Aérea britânica mostram a magnitude do iceberg, apelidado de A68a, com 4.200 quilómetros quadrados - cerca de 148 quilómetros.Em declarações à agência Reuters, Geraint Tarling, oceanógrafo biológico do British Antarctic Survey, garante que não é ainda não é certo se a colisão ocorrerá dentro de dias ou semanas, uma vez que a massa de gelo tem vindo a acelerar e a diminuir a velocidade de acordo com as correntes oceânicas.Ao atingir a ilha, o iceberg pode destruir a vida marinha presente no fundo do amar e até bloquear as rotas de alimentação de alguns animais como focas e pinguins.Os cientistas têm acompanhado de perto a situação nos últimos dois anos, depois de o bloco de gelo se ter desintegrado da península Antártica em julho de 2017. Este é um dos locais com o aquecimento mais rápido da Terra, com um registo recorde de 20.75 graus Celsius em fevereiro passado.