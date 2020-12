Icebergue três vezes maior que Londres em rota de colisão com ilha do Atlântico Sul

Um icebergue que é três vezes maior que Londres e considerado o maior do mundo partiu-se em dois, segundo o jornal britânico Daily Star. O bloco de gelo está em rota de colisão com os Territórios Ultramarinos Britânicos e prepara-se para atingir a Geórgia do Sul, no sul do Oceano Atlântico. Este é um território habitado apenas por animais selvagens, como por exemplo pinguins e focas e os cientistas temem que uma colisão do pedaço de gelo com a Geórgia do Sul possa destruir o ecossistema.



Este bloco de gelo separou-se do principal em 2017 e tem estado à deriva desde então. Segundo a Agência Espacial Europeia, uma colisão no fundo do mar poderá ter causado a divisão.

A 11 de janeiro espera-se que os investigadores viagem até às Ilhas Malvinas, localizadas ‘ao lado’ da Geórgia do Sul.