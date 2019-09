João busca dignidade seis meses após o ciclone Idai, as cheias e um AVC

Dias quentes e noites frias, passados em minúsculas tendas e lonas num campo de abrigo, guardam luto e miséria que teimam em cobrir milhares de deslocados do ciclone Idai, que continuam a lutar para se "reencontrar" com a vida.



Passaram seis meses desde a tragédia que atravessou as províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia, no centro de Moçambique.





João Brás, 53 anos, sobreviveu à inundação, que se seguiu ao ciclone, e a um acidente vascular cerebral (AVC), depois de perder todos os bens, incluindo a casa dos seus sonhos: uma construção de alvenaria de três quartos, acabada de construir.Mas José só viveu na casa dos seus sonhos durante nove meses, até ser arrastada pelas correntes."Ainda hoje, se pensar naquela casa, morro de desgosto (...) essa casa custou 319 mil meticais [4.700 euros]", um grande esforço financeiro, disse à Lusa o camponês e hoje líder do bairro de reassentamento em Ndeja, Sofala.Segundo contou, escapou à morte porque um amigo lhe segurou pelo braço, quando também ia ser arrastado pela corrente das cheias.A água invadiu a sua aldeia em Lamego, em 16 de março, dois dias depois de o ciclone Idai entrar no continente e cortar a estrada nacional 6 (EN6), principal corredor rodoviário do centro do país, que liga a cidade da Beira, no oceano Índico ao Zimbábue.As chuvas pareciam não ter fim, os rios criaram lagos e muitas pessoas só tiveram tempo de subir a árvores e à cobertura de casas.José Brás sobreviveu, primeiro, com outras 50 pessoas em cima de uma casa, até esta desabar devido ao peso suportava.Dali passou para uma mangueira que tinha resistido aos ventos e assim permaneceu, dois dias, pendurado num ramo juntamente com o filho de 05 anos, enquanto passavam "corpos, galinhas e porcos" arrastados pelas águas.Meio ano depois do ciclone ainda chegam notícias da descoberta de mais mortos à aldeia de Ndeja, um novo bairro de reassentamento que surgiu numa antiga quinta agrícola colonial, no interior nordeste do distrito de Nhamatanda, 80 quilómetros a oeste da cidade da Beira."Os corpos continuam a ser avistados", contou outro sobrevivente, Dique João.Mais um cadáver foi encontrado esta semana, por pescadores, que fazem novas descobertas na medida em que numerosos charcos que se formaram com a água das cheias começam agora a secar.Dique João, camponês, de 22 anos, que não tinha nenhuma informação sobre a aproximação do ciclone, sobreviveu uma semana em cima de uma árvore, com a mulher, pais e irmãos.Recordou que, por duas vezes, perdeu resgates de um helicóptero que também fazia distribuição de alimentos, até que foi encontrado em 22 de março por uma equipe de buscas, em canoa.Agora luta para reestruturar a família enquanto constrói uma cabana de tijolos para separar os 12 membros de família, com quem partilha uma única tenda com 20 metros quadrados de área.Outro sobrevivente, João Madeuda, 24 anos, contou que foi "surpreendido" em 16 de março com a água que inundou o bairro Jonh Segredo, nas imediações de Lamego, quando se preparava para ver aumentar a própria família - a mulher estava grávida de oito meses.Hoje, pai de uma menina que nasceu já no bairro de reassentamento, João tornou-se alfaiate, profissão que aprendeu de um amigo.Usa uma máquina de costura comprada com as suas poupanças e que usa diariamente para sustentar a família."Ainda estou em desgraça", disse à Lusa, apontando o desconforto do novo lar.Mas lembrou, como muitos, que depois da invasão da água, o objetivo de todos passou a ser o de "refazer a vida" porque os "bens perderam-se".Várias agências humanitárias, coordenadas pela Organização Internacional das Migrações (OIM), desenvolvem esforços para devolver dignidade a 2.010 habitantes do novo bairro de reassentamento.Há quem já dê a vida por normalizada ao ter acesso a roupa, pratos e panelas.Mas a fome e a falta de habitação respeitável é um denominador comum entre os deslocados do ciclone Idai no campo de Ndeja, notou João Brás.O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas.A destruição atingiu ainda os países vizinhos do Zimbábue e Maláui.O ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250.000.Mais de meio milhão de pessoas ainda vivem em locais destruídos ou danificados, enquanto outros 70.000 permanecem em centros de acomodação de emergência, segundo o mais recente relatório da OIM, de julho, que alerta para a falta de condições para enfrentar a nova época chuvosa, que começa em novembro.