Ideia da Covid-19 como arma biológica é "cientificamente inválida", revelam serviços secretos dos EUA

As alegações de que o novo coronavírus foi criado como arma biológica são "cientificamente invalidas" e tendem a ser difundidas por pessoas "suspeitas de espalhar desinformação", avançam os serviços secretos dos Estados Unidos."Continuamos céticos quando às alegações de que o", aponta um estudo dos serviços secretos citado pelo The Guardian.A maior parte das 17 agências norte-americanas não acredita que o vírus tenha sido geneticamente modificado, sublinhando que é cada vez mais difícil detetar sinais de que isso tenha acontecido.As agências estão divididas sobre se a transmissão do vírus resultou da passagem de animais para humanos ou se terá sido resultado de um acidente de laboratório. A hipótese mais viável é a de que as pessoas com contactos frequentes com animais tenham sido infetadas.De acordo com o gabinete do(ODNI), um estudo maissobre as origens do vírus será impossível sem uma maior cooperação da parte da China. No entanto, esse cenário é visto como improvável.