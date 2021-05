Identificada nova variante responsável por 6% dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro

As Autoridades de saúde brasileiras detetaram uma nova variante da Covid-19, derivada da estirpe detetada em Manaus, a P.1.





P.1 é predominante em 91,49% dos casos. F

"A nova variante foi encontrada principalmente no Norte Fluminense, mas também em amostras nas regiões Metropolitana, Centro-Sul e Baixada Litorânea", revelou a subsecretária de Vigilância em Saúde, Cláudia Mello.

A nova estirpe, designada como P.1.2. é já responsável por quase 6% dos casos de coronavírus registados no Rio de Janeiro.De acordo com o jornal "Globo", ainda não é conhecido o grau de transmissão e de letalidade desta nova estirpe.A cidade brasileira do Rio já tinha identificado uma outra variante, aP.2, que circula já pelo país.A P.1.2 foi identificada em 5,85% das 376 amostras analisada. No entanto, aoram identificados também casos das estirpes B.1.1.7 (2,13%) e P.2 (0,53%).