Kobe Bryant, 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre NBA, morreu no domingo na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos. A identificação das pessoas que seguiam com um dos maiores desportistas de sempre já foi feita.O basquetebolista, conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.Gianna, mais conhecida como Gigi, era vista como uma jogadora promissora e que até chegou a ser treinada por... Kobe, na sua escola. O pai babado elogiava esse talento, chamava ‘mambacita’ a Gigi e ia com ela para todo o lado, para todos os jogos. Até em partidas da NBA, Bryant aparecia vezes sem conta nos pavilhões com Gianna.Ex-jogador de basebol da Universidad de Houston, era agora treinador e dirigia o Orange Coast Coallege. Guiou os Pirates a quatro títulos estaduais. Foi nomeado melhor treinador em 2019 pela Associação Americana de Treinadores de Basebol.Mulher de John Altobelli.Filha de John Altobelli tinha 13 anos, a mesma idade de Gianna. Eram companheiras de equipa na Mamba Sports Academy.Assistente de Kobe na Mamba Sports Academy. Deixa marido e filhos.