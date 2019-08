Irmã mais nova do atirador do Ohio entre as vítimas mortais

O autor do tiroteio que tirou a vida a nove pessoas este domingo em Dayton, no estado norte-americano do Ohio, foi identificado pelas autoridades como Connor Betts, de 24 anos, avança o canal de televisão norte-americano CNN.



A irmã do suspeito, Megan Betts, está entre as vítimas mortais.

O FBI e as autoridades locais fizeram este domingo buscas na casa da família do suspeito, em Bellbrook.



Na sequência do ataque 27 pessoas ficaram feridas. O atirador foi morto a tiro pela polícia.