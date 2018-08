Salih Khater viajou de Birmingham até Londres antes de colidir contra o Parlamento.

09:11

Salih Khaterd, tem 29 anos e, de acordo com as autoridades, terá viajado de Birmingham até Londres na noite de segunda-feira, antes do ataque.



Salih chegou a Londres por volta da meia-noite e às 7h37 começou o ataque.



Segundo a mesma fonte, três moradas ligadas ao condutor estão a ser verificadas pelas autoridades. Duas em West Midlands e um apartanento na zona de Radford, em Nottingham .



Do incidente resultaram três feridos. Um foi tratado no local e dois foram hospitalizados, mas já terão tido alta.