Identificado principal suspeito do tiroteio no metro de Nova Iorque

Leia também Vingança sangrenta com explosões em Nelas fere cinco bombeiros e um GNR Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos Americano, a polícia descartou a hipótese de ataque terrorista e descreve o sucedido como um "ataque violento".

A polícia de Nova Iorque divulgou os detalhes do principal suspeito do tiroteio esta terça-feira no metro que provocou 16 feridos. O homem de 62 anos chama-se Frank R James e tem morada em Filadélfia e Wisconsin.De acordo com os dados avançados pela Polícia de Nova Iorque em conferência de imprensa esta terça-feira à tarde, 16 pessoas estavam internadas até ao momento, cinco delas em estado crítico. Dez dos feridos foram baleados.A explosão ocorreu por volta das 8h30. Segundo os dados da polícia, o homem disparou 33 vezes, com uma arma semi-automática de 9mm. Foram encontrados vários dispositivos não detonados no local, mas nenhum deles se encontra ativo.Embora o departamento de anti-bombas da polícia de Nova Iorque esteja a investigar, assim como a ATF, Departamento de