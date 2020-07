Identificados 21 medicamentos existentes capazes de tratar da Covid-19

realizado pelo Sanford

Burnham

Prebys

Medical Discovery Institute, um instituto de pesquisa médica sem fins lucrativos, nos Estados Unidos, conseguiu identificar 21 medicamentos já existentes capazes de inibir a replicação do vírus.





Um estudoA investigação foi agora publicada na revista Nature e justifica este redirecionamento de medicamentos com o facto da vacina poder estar ainda longe de ser uma realidade."É provável que o desenvolvimento de uma vacina exija pelo menos 12 a 18 meses, e o prazo típico para a aprovação de uma nova terapêutica antiviral pode exceder 10 anos", começa por explicar o estudo.

A equipa, liderada por Sumit Chanda, analisou todos os medicamentos apontados para tratar a Covid-19 e encontraram a presença de, pelo menos, 100 moléculas com atividade antiviral confirmada em testes de laboratório. Desses 100, 21 foram considerados eficazes e seguros em pacientes e quatro deles funcionam com o popular remdesivir.



Dos 21 medicamentos assinalados, 13 já entraram em ensaios clínicos e dois já foram aprovados pela FDA - agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.



"O remdesivir provou ser bem-sucedido em reduzir o tempo de recuperação de pacientes no hospital, mas o medicamento não funciona para todos aqueles que o recebem. Isso não é bom o suficiente", diz Chanda.



"Como as taxas de infeção continuam a aumentar na América e no mundo, permanece a urgência de encontrar medicamentos acessíveis, eficazes e prontamente disponíveis que possam complementar o uso do remdesivir, bem como medicamentos que possam ser administrados profilaticamente ou ao primeiro sinal de infeção ambulatorial".



O estudo já avançou para investigação clínica a fim de se obter os perfis farmacológicos e de segurança humana desses compostos. Esses perfis vão permitir uma avaliação pré-clínica e clínica desses medicamentos para o tratamento da doença.